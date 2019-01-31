Пожар в николаевском порту мог произойти из-за нарушения регламента
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Пожар на территории Николаевского морского порта, вероятно, произошла из-за нарушения технологического регламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.
"Предполагаемая причина пожара - нарушение технологического регламента", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, сегодня произошел пожар на территории Николаевского морского порта: занялась вентиляционная труба. Площадь возгорания составила 20 кв. м.
Ранее сообщалось о пожаре на территории завода, в складском помещении, в Ивано-Франковской области.