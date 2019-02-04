Из-за пожара в иранском космическом центре погибли трое ученых

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73693 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100151 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134711 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133369 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131243 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125773 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162995 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117897 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141487 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145321 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 107705 просмотра
Актуальное
Из-за пожара в иранском космическом центре погибли трое ученых

Из-за пожара в иранском космическом центре погибли трое ученых

Киев  •  УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Пожар в Центре космических исследований Ирана унесла жизни трех ученых. Об этом передает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил, что три исследователи погибли "из-за пожара в одном из зданий Центра космических исследований". Других подробностей трагедии не сообщается.

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Напомним, на территории Николаевского морского порта произошел пожар: загорелась вентиляционная труба. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Пожар, вероятно, произошел из-за нарушения технологического регламента.

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Как сообщал УНН, в России на заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв.

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