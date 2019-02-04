Из-за пожара в иранском космическом центре погибли трое ученых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Пожар в Центре космических исследований Ирана унесла жизни трех ученых. Об этом передает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил, что три исследователи погибли "из-за пожара в одном из зданий Центра космических исследований". Других подробностей трагедии не сообщается.
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Напомним, на территории Николаевского морского порта произошел пожар: загорелась вентиляционная труба. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Пожар, вероятно, произошел из-за нарушения технологического регламента.
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Как сообщал УНН, в России на заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв.