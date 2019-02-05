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Через пожежу в Іраку загинуло четверо дітей-біженців

Через пожежу в Іраку загинуло четверо дітей-біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, в Іраку, у північній провінції Кіркуку, в наслідок пожежі загинуло четверо дітей-біженців, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Зазначено, четверо дітей з однієї сім'ї загинули, коли їхній намет загорівся в таборі Назрава. А їхні батьки тримали опіки і були госпіталізовані.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною пожежі став нагрівач, який вибухнув і спричинив загорання.

До слова, влітку 2014 року терористична група Даеш (Daesh) захопила третину території Іраку. Без даху над головою залишилось близько 5,8 млн людей.

Наприкінці 2017 року, після трирічної війни іракський уряд оголосив, що військова присутність Даеш в Іраку закінчилася лише операціями, підтриманими американським міжнародним альянсом.

Тим не менш, багато осіб все ще не можуть повернутися до своїх рідних районів, які були зруйновані війною, вони не мають базової інфраструктури, тоді як деякі з них не повністю забезпечені.

Раніше УНН повідомляв, на території Іраку підірвали автобус з паломниками.

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