Из-за пожара в Ираке погибли четверо детей-беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, в Ираке, в северной провинции Киркук, в результате пожара погибло четверо детей-беженцев, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечено, четверо детей из одной семьи погибли, когда их палатка загорелась в лагере Назрава. А их родители получили ожоги и были госпитализированы.
По информации местных СМИ, причиной пожара стал обогреватель, который взорвался и вызвал возгорание.
К слову, летом 2014 года террористическая группа Даешь (Daesh) захватила треть территории Ирака. Без крыши над головой осталось около 5,8 млн человек.
В конце 2017 года, после трехлетней войны иракское правительство объявило, что военное присутствие Даешь в Ираке закончилась только операциями, поддержанными американским международным альянсом.
Тем не менее, многие лица все еще не могут вернуться в свои родные районы, которые были разрушены войной, они не имеют базовой инфраструктуры, тогда как некоторые из них не полностью обеспечены.
Ранее УНН сообщал, на территории Ирака взорвали автобус с паломниками.