На території Іраку підірвали автобус з паломниками - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Кілька людей загинули і отримали поранення в неділю в результаті підриву автобусу з шиїтськими паломниками в Іраку. Про це повідомив телеканал Alsumaria, передає УНН.
За його даними, саморобний вибуховий пристрій був приведений в дію невідомими в місті Балад в провінції Салах-ед-Дін. Там розташований мавзолей Сейіда Мухаммеда бен Алі аль-Хаді — сина шанованого шиїтами 10-го імама Алі аль-Хаді і брата 11-го шиїтського імама Хасана аль-Аскарі. Туди і прямували паломники.
Разом з тим, новинний портал Shafaaq повідомляє, що автобус з іранськими пілігримами зазнав нападу бойовиків. За інформацією джерел, невідомі відкрили вогонь, десять людей постраждали.
Жодна з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.
Як повідомляв УНН, венесуельський посол в Іраку визнав Гуайдо виконуючим обов’язки президента.