На території Іраку підірвали автобус з паломниками - ЗМІ

За його даними, саморобний вибуховий пристрій був приведений в дію невідомими в місті Балад в провінції Салах-ед-Дін. Там розташований мавзолей Сейіда Мухаммеда бен Алі аль-Хаді — сина шанованого шиїтами 10-го імама Алі аль-Хаді і брата 11-го шиїтського імама Хасана аль-Аскарі. Туди і прямували паломники.

Разом з тим, новинний портал Shafaaq повідомляє, що автобус з іранськими пілігримами зазнав нападу бойовиків. За інформацією джерел, невідомі відкрили вогонь, десять людей постраждали.

Жодна з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Як повідомляв УНН, венесуельський посол в Іраку визнав Гуайдо виконуючим обов’язки президента.