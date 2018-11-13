Через порив труби у центрі Києва без тепла залишиться кілька будинків

КИЇВ. 13 травня. УНН. Через порив труби із гарячою водою у центрі Києва без тепла може залишитись кілька об'єктів, а на ремонт знадобиться близько доби. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.