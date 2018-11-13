Через порив труби у центрі Києва без тепла залишиться кілька будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Через порив труби із гарячою водою у центрі Києва без тепла може залишитись кілька об'єктів, а на ремонт знадобиться близько доби. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
Як повідомив директор управління КП “Київтеплоенерго” Василь Деревицький, КП 1 травня взяло на свій баланс ділянку мережі, на якій стався порив 400-мм труби гарячого водогону з просіданням грунту.
“Труби мають дуже велике зношення... Я не можу сказати, я не маю даних, коли це ремонтувалося — ми прийняли це (ділянку — ред.) на свій баланс 1 травня цього року. У нас 2700 км труб по місту Києву. Якщо ми маємо 60-70% зносу, то це десь 1700 кілометрів”, — сказав Деревицький.
За його словами, робочі зараз будуть встановлювати місце пориву і ремонтувати.
У свою чергу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що до місця пориву підтягується важка техніка, будуть проводитися роботи.
“На цій ділянці підключено 60 об’єктів. Перебоїв з теплом не повинно бути — лише 2 об'єкти на добу залишаться без тепла, інші будуть перепідключені”, — сказав Пантелеєв.
За його словами, ремонт мережі триватиме “максимум добу”.
При цьому представник КМДА зазначив, що мережа у цьому місці була побудована 50 років тому.
“Це вчергове доказує, що необхідна системна модернізація опалення у Києві. Наступного року передбачаємо 500 млн грн на це”, — зазначив Пантелеєв.
Нагадаємо, біля станції метро “Олімпійська” дорогу залило гарячою водою.
Як повідомляв УНН, 23 жовтня у Києві на Голосіївському проспекті, 46 стався провал проїжджої частини (пошкодження тепломережі). У зв’язку з перекриттям руху було заблоковано рух тролейбусів та автобусів.