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Из-за порыва трубы в центре Киева без тепла останется несколько домов

Из-за порыва трубы в центре Киева без тепла останется несколько домов

Киев  •  УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Из-за порыва трубы с горячей водой в центре Киева без тепла может остаться несколько объектов, а на ремонт потребуется около суток. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Как сообщил директор управления КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий, КП 1 мая приняли на свой баланс участок сети, на которой произошел порыв 400-мм трубы горячего водопровода с проседанием почвы.

"Трубы имеют значительный износ ... Я не могу сказать, я не имею данных, когда это ремонтировалось - мы приняли это (участок - ред.) на свой баланс 1 мая этого года. У нас 2700 км труб по городу Киеву. Если мы имеем 60-70% износа, то это где-то 1700 километров", - сказал Деревицкий.

По его словам, рабочие сейчас будут устанавливать место порыва и ремонтировать.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что к месту порыва подтягивается тяжелая техника, будут проводиться работы.

"На этом участке подключено 60 объектов. Перебоев с теплом не должно быть - только 2 объекта на сутки останутся без тепла, другие будут переподключены", - сказал Пантелеев.

По его словам, ремонт сети продолжится "максимум сутки".

При этом представитель КГГА отметил, что сеть в этом месте была построена 50 лет назад.

"Это в очередной раз доказывает, что необходима системная модернизация отопления в Киеве. В следующем году предполагаем 500 млн грн на это", - отметил Пантелеев.

Напомним, возле станции метро "Олимпийская" дорогу залило горячей водой.

Как сообщал УНН, 23 октября в Киеве на Голосеевском проспекте, 46 произошел провал проезжей части (повреждение теплосети). В связи с перекрытием движения было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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