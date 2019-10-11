Через пограбування ювелірки на Тернопільщині оголосили план "Сирена"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Тернопільщині ввели план “Сирена” через пограбування ювелірної крамниці у місті Хоростків. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ГУНП у Тернопільскій області.
“Оперативний план "Сирена" введено на території Тернопільської області. По тривозі підняли весь особовий склад поліції. Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні. Останні пересуваються на автомобілі Audi”, — сказано у повідомленні.
Власниця ювелірної крамниці повідомила, що о 3:19 троє невідомих чоловіків у масках, погрожуючи охоронцю фірми вбивством, вирвали тросом за допомогою автомобіля грати з металопластикового вікна та викрали цінні речі. Винести сейф з коштовностями злодіям не вдалося.
З місця події підозрювані поїхали в бік села Сухостав Гусятинського району, Тернопільської області.
Прикмети зловмисників: одягнені в темний одяг, пересуваються на автомобілі марки Audi, частковий номерний знак ВО 86**, срібного кольору.
Нагадаємо, четверо в масках вдерлися в будинок, побили і пограбували господаря на Кіровоградщині.