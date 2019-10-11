Из-за ограбления ювелирки в Тернопольской области объявили план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Тернопольской области ввели план "Сирена" из-за ограбления ювелирного магазина в городе Хоростков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГУНП в области.
"Оперативный план "Сирена" введен на территории Тернопольской области. По тревоге подняли весь личный состав полиции. Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемых в ограблении. Последние передвигаются на автомобиле Audi", - говорится в сообщении.
Владелица ювелирного магазина сообщила, что в 3:19 трое неизвестных мужчин в масках, угрожая охраннику фирмы убийством, вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи. Вынести сейф с драгоценностями ворам не удалось.
С места происшествия подозреваемые поехали в сторону села Сухостав Гусятинского района Тернопольской области.
Приметы злоумышленников: одетые в темную одежду, передвигаются на автомобиле марки Audi, частичный номерной знак ВО 86**, серебряного цвета.
Напомним, четверо в масках ворвались в дом, избили и ограбили хозяина в Кировоградской области.