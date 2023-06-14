Через підрив Каховської ГЕС червонокнижних тритонів винесло до берега Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС тритонів, яких внесено до Червоної книги України, винесло до берега в Одеській області, де частину з них вдалося врятувати. Про це повідомили в Міндовкілля, пише УНН.
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"Чергові жертви російського теракту на Каховській ГЕС: працівники НПП "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 тритонів. На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими", - повідомили у міністерстві.
Деталі
Як зазначається, тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх і знайшли працівники нацпарку.
Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки.
"Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - зазначили у Міндовкілля.
При цьому в НПП "Тузлівські лимани" також повідомили, що є і жаби різних видів.
Доповнення
За оцінками, понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС.
Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.