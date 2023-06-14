Из-за подрыва Каховской ГЭС краснокнижных тритонов вынесло к берегу Одесской области

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"Очередные жертвы российского теракта на Каховской ГЭС: работники НПП "Тузловские лиманы" за сутки спасли 55 тритонов. К сожалению, еще 149 животных обнаружили погибшими", - сообщили в министерстве.

Детали

Как отмечается, тритонов, которые занесены в Красную книгу Украины, с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря. Там их и нашли работники нацпарка.

Тритоны не живут в соленой воде. Поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где их выпустили на разных участках реки.

"Дорогу “вынужденные переселенцы” перенесли успешно. По оценкам специалистов, они должны хорошо адаптироваться в дунайских водах", - отметили в Минприроды.

При этом в НПП "Тузловские лиманы" также сообщили, что есть и лягушки разных видов.

Дополнение

По оценкам, более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС.

Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.