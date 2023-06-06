Через підрив Каховської ГЕС "АрселорМіттал" призупинив виробництво сталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Найбільший металургійний комбінат України «АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив виробництво сталі через підрив окупантами Каховської ГЕС, передає УНН із посиланням на заяву компанії.
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"Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. Робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Так підприємство збереже виробничі агрегати та знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У компанії додали, що призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК.
"Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи буде зрозуміло впродовж найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води у Каховському водосховищі та інших наслідків теракту, який здійснив ворог", - додали у компанії.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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