Из-за подрыва Каховской ГЭС "АрселорМиттал" приостановил производство стали

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"Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором "АрселорМиттал Кривой Рог" ограничил потребление воды и уже поставил на паузу ряд процессов металлургического производства. Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена. Так предприятие сохранит производственные агрегаты и снизит объемы потребления воды до нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

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В компании добавили, что приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОКи.

"Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы будет понятно в течение ближайших 3-4 дней после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище и других последствий теракта, который совершил враг", - добавили в компании.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.