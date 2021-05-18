Через падіння акцій Tesla Ілон Маск опустився на третє місце в рейтингу багатіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Мільярдер і засновник Tesla Ілон Маск "збіднів" до третього місця в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index. Маск "поступився" місце французькому магнату Бернару Арно, який очолює групу LVMH, пише УНН.
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Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Маска становлять 160,6 млрд дол. Відзначається, що акції Tesla в понеділок подешевшали на 2,2% - до 576,83 дол., що вплинуло на зниження рейтингу Маска.
Зокрема, за останні п'ять днів вартість акцій Tesla знизилася на 8,3% на тлі загального спаду в технологічному секторі.
У рейтингу Bloomberg Billionaires лідерство зберігає голова Amazon Джеф Безос.
Нагадаємо
З моменту виступу Ілона Маска у випуску американського комедійного шоу Saturday Night Live, його статки зменшилися на більш ніж 20 млрд доларів.
Статки Маска оцінювалися в 166 млрд доларів, коли він з'явився в Saturday Night Live, що зробило його найбагатшою людиною, яка коли-небудь брала участь в шоу.
У шоу Ілон Маск поділився, що хворіє на синдром Аспбергера, а також висміяв свої сміливі бізнес-плани і обговорив криптовалюти Bitcoin і Dogecoin.