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The Guardian

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Через падіння акцій Tesla Ілон Маск опустився на третє місце в рейтингу багатіїв

Київ • УНН

 • 22470 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Мільярдер і засновник Tesla Ілон Маск "збіднів" до третього місця в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index. Маск "поступився" місце французькому магнату Бернару Арно, який очолює групу LVMH, пише УНН.

Через падіння акцій Tesla Ілон Маск опустився на третє місце в рейтингу багатіїв

Деталі

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Маска становлять 160,6 млрд дол. Відзначається, що акції Tesla в понеділок подешевшали на 2,2% - до 576,83 дол., що вплинуло на зниження рейтингу Маска.

Зокрема, за останні п'ять днів вартість акцій Tesla знизилася на 8,3% на тлі загального спаду в технологічному секторі.

У рейтингу Bloomberg Billionaires лідерство зберігає голова Amazon Джеф Безос.

Нагадаємо

З моменту виступу Ілона Маска у випуску американського комедійного шоу Saturday Night Live, його статки зменшилися на більш ніж 20 млрд доларів.

Статки Маска оцінювалися в 166 млрд доларів, коли він з'явився в Saturday Night Live, що зробило його найбагатшою людиною, яка коли-небудь брала участь в шоу.

У шоу Ілон Маск поділився, що хворіє на синдром Аспбергера, а також висміяв свої сміливі бізнес-плани і обговорив криптовалюти Bitcoin і Dogecoin.

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