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Из-за падения акций Tesla Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богачей

Киев • УНН

 • 22470 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск "обеднел" до третьего места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Маск "уступил" место французскому магнату Бернару Арно, возглавляющему группу LVMH, пишет УНН.

Из-за падения акций Tesla Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богачей

Детали

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Маска составляют 160,6 млрд долл. Отмечается, что акции Tesla в понедельник подешевели на 2,2% - до 576,83 долл., что повлияло на снижение рейтинга Маска.

В частности, за последние пять дней стоимость акций Tesla снизилась на 8,3% на фоне общего спада в технологическом секторе.

В рейтинге Bloomberg Billionaires лидерство сохраняет глава Amazon Джефф Безос.

Напомним

С момента выступления Илона Маска в выпуске американского комедийного шоу Saturday Night Live, его состояние уменьшилось на более чем 20 млрд долларов.

Состояние Маска оценивались в 166 млрд долларов, когда он появился в Saturday Night Live, что сделало его самым богатым человеком, когда-либо участвовавшем в шоу.

В шоу Маск поделился, что болеет синдромом Аспбергера, а также высмеял свои смелые бизнес-планы и обсудил криптовалюты Bitcoin и Dogecoin.

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