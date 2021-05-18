Из-за падения акций Tesla Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богачей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск "обеднел" до третьего места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Маск "уступил" место французскому магнату Бернару Арно, возглавляющему группу LVMH, пишет УНН.
Детали
Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Маска составляют 160,6 млрд долл. Отмечается, что акции Tesla в понедельник подешевели на 2,2% - до 576,83 долл., что повлияло на снижение рейтинга Маска.
В частности, за последние пять дней стоимость акций Tesla снизилась на 8,3% на фоне общего спада в технологическом секторе.
В рейтинге Bloomberg Billionaires лидерство сохраняет глава Amazon Джефф Безос.
Напомним
С момента выступления Илона Маска в выпуске американского комедийного шоу Saturday Night Live, его состояние уменьшилось на более чем 20 млрд долларов.
Состояние Маска оценивались в 166 млрд долларов, когда он появился в Saturday Night Live, что сделало его самым богатым человеком, когда-либо участвовавшем в шоу.
В шоу Маск поделился, что болеет синдромом Аспбергера, а также высмеял свои смелые бизнес-планы и обсудил криптовалюты Bitcoin и Dogecoin.