Через новий штам коронавірусу США вимагатимуть від британців негативні тести при перетені кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сполучені штати Америки вимагатимуть від людей, які прилітають з Великої Британії, негативний тест на коронавірус, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.
"Сполучені Штати почнуть вимагати від людей, які прилітають з Великої Британії, негативний тест на Covid-19 не пізніше ніж за 72 години до вильоту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке правило вирішили ввести після того, як Велика Британія на початку цього тижня заявила, що виявила новий штам Covid-19. Президент Дональд Трамп підпише наказ у п'ятницю, а він набере чинності в понеділок.
"Пасажирам доведеться надати авіакомпаніям документацію про свої лабораторні результати за допомогою ПЛР або антигенних тестів. Авіакомпанії, які в основному вже оголосили про такі заходи на цьому тижні, також повинні підтвердити, що пасажири пройшли негативний тест перед посадкою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Великій Британії пов’язують новий і потенційно ще більш інфекційний варіант COVID-19 з мутацією віруса, завезеного з Південної Африки.
Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу, на 70% більш заразний. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії, мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.