Из-за нового штамма коронавируса США потребуют от британцев негативные тесты при пересечении границы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки будут требовать от людей, которые прилетают из Великобритании, отрицательный тест на коронавирус, который сделан не позже чем за 72 часа до вылета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
"Соединенные Штаты начнут требовать от людей, которые прилетают из Великобритании, отрицательный тест на Covid-19 не позднее чем за 72 часа до вылета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое правило решили ввести после того, как Великобритания в начале этой недели заявила, что обнаружила новый штамм Covid-19. Президент Дональд Трамп подпишет приказ в пятницу, а он вступит в силу в понедельник.
"Пассажирам придется предоставить авиакомпаниям документацию о своих лабораторных результатах с помощью ПЦР или антигенных тестов. Авиакомпании, которые в основном уже объявили о таких мерах на этой неделе, также должны подтвердить, что пассажиры прошли отрицательный тест перед посадкой", - говорится в сообщении.
Напомним, в Великобритании связывают новый и потенциально еще более инфекционный вариант COVID-19 с мутацией вируса, завезенного из Южной Африки.
Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, на 70% более заразный. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.