Через нічну атаку рф на Волині загорівся газопровід, на Прикарпатті були знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
На Волині внаслідок нічного обстрілу ворога через падіння уламків БПЛА загорівся газопровід, в результаті чого 74 споживачі залишилися без газопостачання, а в Івано-Франківській області через нічний ракетний обстріл було тимчасово відключено електропостачання, але воно було відновлено.
На Волині після нічної атаки внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся газопровід, без газопостачання залишилися 74 споживачі. В Івано-Франківській області через нічну ракетну були знеструмлення, світло вже повернули. Про це повідомили в суботу у Міненерго, пише УНН.
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Зазначається, що у Волинській області сьогодні вночі в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.
В Івано-Франківській області через нічну ракетну атаку, як повідомляється, вимикалась повітряна лінія обленерго, знеструмлювалися 16 абонентів – на ранок їх заживили. Без напруги залишається одна абонентська трансформаторна підстанція.
Через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, вказали у Міненерго.
Нічний удар рф по енергетиці: серед атакованих - газовий об'єкт, розширення графіків відключень наразі не планується22.06.24, 10:19 • 74351 перегляд