Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

На Волыни после ночной атаки в результате падения обломков БПЛА загорелся газопровод, без газоснабжения остались 74 потребителя. В Ивано-Франковской области из-за ночной ракетной были обесточевания, свет уже вернули. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в Волынской области сегодня ночью в одном из населенных пунктов в результате падения обломков БПЛА загорелся дом и газопровод. Без газоснабжения остались 74 абонента.

В Ивано-Франковской области из-за ночной ракетной атаки, как сообщается, выключалась воздушная линия облэнерго, обесточивались 16 абонентов - на утро их заживили. Без напряжения остается одна абонентская трансформаторная подстанция.

Из-за вражеских обстрелов за сутки обесточивались более 20 тысяч абонентов, указали в Минэнерго.

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