Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго
Киев • УНН
На Волыни в результате ночного обстрела врага из-за падения обломков БПЛА загорелся газопровод, в результате чего 74 потребителя остались без газоснабжения, а в Ивано-Франковской области из-за ночного ракетного обстрела было временно отключено электроснабжение, но оно было восстановлено.
На Волыни после ночной атаки в результате падения обломков БПЛА загорелся газопровод, без газоснабжения остались 74 потребителя. В Ивано-Франковской области из-за ночной ракетной были обесточевания, свет уже вернули. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в Волынской области сегодня ночью в одном из населенных пунктов в результате падения обломков БПЛА загорелся дом и газопровод. Без газоснабжения остались 74 абонента.
В Ивано-Франковской области из-за ночной ракетной атаки, как сообщается, выключалась воздушная линия облэнерго, обесточивались 16 абонентов - на утро их заживили. Без напряжения остается одна абонентская трансформаторная подстанция.
Из-за вражеских обстрелов за сутки обесточивались более 20 тысяч абонентов, указали в Минэнерго.
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется22 июня 2024, 07:19 • 16930 просмотров