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Через нічні обстріли рф передмістя Херсона залишилося без світла

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Внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі у Херсонській громаді. Без електропостачання залишились Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне та Інженерне.

Внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі у Херсонській громаді, повністю без електропостачання залишилося передмістя Херсона - Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне та Інженерне, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі. На цю годину знеструмлена частина нашої громади. Зокрема, повністю без електропостачання селища Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне", - написав Мрочко.

Фахівці, з його слів, вивчають обсяги пошкоджень і приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за сприятливої безпекової ситуації.  

Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії15.01.25, 08:05 • 33258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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