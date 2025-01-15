Через нічні обстріли рф передмістя Херсона залишилося без світла

Внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі у Херсонській громаді, повністю без електропостачання залишилося передмістя Херсона - Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне та Інженерне, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

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"Внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено електромережі. На цю годину знеструмлена частина нашої громади. Зокрема, повністю без електропостачання селища Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне", - написав Мрочко.

Фахівці, з його слів, вивчають обсяги пошкоджень і приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за сприятливої безпекової ситуації.

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