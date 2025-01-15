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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 114731 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Из-за ночных обстрелов рф пригород Херсона остался без света

Киев  •  УНН

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В результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети в Херсонской громаде. Без электроснабжения остались Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное и Инженерное.

В результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети в Херсонской громаде, полностью без электроснабжения остался пригород Херсона - Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное и Инженерное, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети. На данный момент обесточена часть нашей громады. В частности, полностью без электроснабжения поселки Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное", - написал Мрочко.

Специалисты, по его словам, изучают объемы повреждений и приступят к аварийно-восстановительным работам при благоприятной ситуации с безопасностью. 

Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии15.01.25, 08:05 • 23463 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
khersonХерсон

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