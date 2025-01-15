Из-за ночных обстрелов рф пригород Херсона остался без света
Киев • УНН
В результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети в Херсонской громаде. Без электроснабжения остались Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное и Инженерное.
В результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети в Херсонской громаде, полностью без электроснабжения остался пригород Херсона - Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное и Инженерное, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
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"В результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети. На данный момент обесточена часть нашей громады. В частности, полностью без электроснабжения поселки Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное", - написал Мрочко.
Специалисты, по его словам, изучают объемы повреждений и приступят к аварийно-восстановительным работам при благоприятной ситуации с безопасностью.
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