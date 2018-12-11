Через неочікуваний ремонт дороги центр Києва став у заторі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні в обід у центрі Києва комунальники почали ремонт дороги, станом на 15:00 вулиця Хрещатик стала у заторах. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Комунальники почали ремонт дорожнього покриття на вулиці Хрещатик біля Європейської площі", - повідомив кореспондент.
Станом на 15:00 вулиця Хрещатик стала у заторі.
Крім того водії дуже не вдоволені тим що відбувається, чутно постійні сигнали клаксонів та сварки.
Як повідомляв УНН, 11 грудня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.
Нагадаємо, рух мостом Патона частково обмежать для пересування до 27 грудня 2018 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.