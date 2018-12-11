Из-за неожиданного ремонта дороги центр города стал в пробке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня в обед в центре Киева коммунальщики начали ремонт дороги, по состоянию на 15:00 улица Крещатик стала в пробках. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Коммунальщики начали ремонт дорожного покрытия на улице Крещатик возле Европейской площади", - сообщил корреспондент.
По состоянию на 15:00 улица Крещатик стала в пробке.
Кроме того водители очень недовольны тем, что происходит, слышно постоянные сигналы клаксонов и ссоры.
Как сообщал УНН, 11 декабря частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины.
Напомним, движение мостом Патона частично ограничат для передвижения к 27 декабря 2018 в связи с проведением ремонтных работ.