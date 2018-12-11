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Из-за неожиданного ремонта дороги центр города стал в пробке

Киев • УНН

 • 18000 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня в обед в центре Киева коммунальщики начали ремонт дороги, по состоянию на 15:00 улица Крещатик стала в пробках. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Из-за неожиданного ремонта дороги центр города стал в пробке

"Коммунальщики начали ремонт дорожного покрытия на улице Крещатик возле Европейской площади", - сообщил корреспондент.

По состоянию на 15:00 улица Крещатик стала в пробке.

Кроме того водители очень недовольны тем, что происходит, слышно постоянные сигналы клаксонов и ссоры.

Как сообщал УНН, 11 декабря частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины.

Напомним, движение мостом Патона частично ограничат для передвижения к 27 декабря 2018 в связи с проведением ремонтных работ.

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