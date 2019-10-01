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Через негоду в аеропорту Одеси затримують рейси: літаки відправляють на Київ і Кишинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Поривчастий південний вітер вніс корективи в роботу Міжнародного аеропорту "Одеса": два ранкових рейси з Києва було скасовано, а ще три борти відправлені в аеропорти Кишинева і Києва. Про це УНН повідомили у пресслужбі аеропорту.

Через негоду в аеропорту Одеси затримують рейси: літаки відправляють на Київ і Кишинів

Там зазначили, що зміни у роботі аеропорту спричинені вітром.

"Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, рейсом із Риги, розвернувся і пішов до Борисполя. Рейс Стамбул-Одеса авіаперевізника Turkish Airlines також зіткнувся з проблемами, і турецькі пілоти пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови — Кишинів", - заявили у пресслужбі.

Згодом, як повідомили у пресслужбі, близько 11:30 ще один борт рейсом Шарм-еш-Шейх – Одеса вимушено пішов на посадку до Київського аеропорту "Бориспіль".

Додамо, що станом на 11:30, згідно з онлайн-табло Міжнародного аеропорту "Одеса", як мінімум, чотири рейси затримуються на невизначений час.

Нагадаємо, проти ночі з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях.

Як повідомляв УНН, в Україні 1 жовтня очікується погіршення погодних умов — з сильним вітром і нічними грозами.

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