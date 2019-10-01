Внаслідок грозових дощів в Україні знеструмлено 102 населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Проти ночі з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"Проти ночі з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 55, Тернопільська – 18, Волинська – 12, Київська – 9 та Житомирська – 8. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні 30 вересня оголосили штормове попередження - в західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
У південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.