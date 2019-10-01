Вследствие грозовых дождей в Украине обесточены 102 населенных пункта

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18 Волынская - 12, Киевская - 9 и Житомирская - 8. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 30 сентября объявили штормовое предупреждение - в западных областях ожидают порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.

В южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.