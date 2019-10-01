Из-за непогоды в аэропорту Одессы задерживают рейсы: самолеты отправляют на Киев и Кишинев
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Порывистый южный ветер внес коррективы в работу Международного аэропорта "Одесса": два утренних рейса из Киева было отменено, а еще три борта отправлены в аэропорты Кишинева и Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.
Там отметили, что изменения в работе аэропорта вызваны ветром.
"Boeing 737 латвийской авиакомпании AirBaltic, рейсом из Риги, развернулся и пошел в Борисполь. Рейсы Стамбул-Одесса авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулся с проблемами, и турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт столицы Молдовы - Кишинев", - заявили в пресс-служба.
Впоследствии, как сообщили в пресс-службе, около 11:30 еще один борт рейсом Шарм-эль-Шейх - Одесса вынужденно пошел на посадку в Киевский аэропорт "Борисполь".
Добавим, что по состоянию на 11:30, согласно онлайн-табло Международного аэропорта "Одесса", как минимум, четыре рейса задерживаются на неопределенное время.
Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях.
Как сообщал УНН, в Украине 1 октября ожидается ухудшение погодных условий - с сильным ветром и ночными грозами.