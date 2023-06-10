Через негоду ремонтні бригади ДТЕК у Києві та області переведені у посилений режим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червняю УНН. Через дощ та грозу у Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
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Через негоду енергетики компанії будуть працювати у такому режимі, щоб якомога швидше ліквідовувати наслідки негоди.
"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - зазначили у ДТЕК.
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Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та у районі станції метро "Лівобережна".
"Дорожні служби "Київавтодору" працюють на місцях підтоплень. Надзвичайних подій на даний час не трапилось. Рятувальна служба КАРС - у режимі очікування для можливого надання допомоги", - повідомив мер.
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