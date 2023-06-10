Из-за непогоды ремонтные бригады ДТЭК в Киеве и области переведены в усиленный режим
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня УНН. Из-за дождя и грозы в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
Из-за непогоды энергетики компании будут работать в таком режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.
"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - отметили в ДТЭК.
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Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Вересневой и в районе станции метро "Левобережная".
"Дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений. Чрезвычайных происшествий в настоящее время не произошло. Спасательная служба КАРС - в режиме ожидания для возможного оказания помощи", - сообщил мэр.
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