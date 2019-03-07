Через крадіжку барельєфу з Пагорбу Слави у Львові відкрили провадження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки барельєфу із могили агента НКВС Миколи Кузнєцова. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 12 років",- повідомили у Нацполіції.
Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини скоєння злочину та особи зловмисників.
Нагадаємо, 5 березня вночі, у Львові було викрадено бронзовий барельєф з гранітної надгробної плити на Пагорбі Слави.