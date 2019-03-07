Из-за кражи барельефа с Холма Славы во Львове открыли производство
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту кражи барельефа из могилы агента НКВД Николая Кузнецова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет", - сообщили в Нацполиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления и личности злоумышленников.
Напомним, 5 марта ночью, во Львове, было похищено бронзовый барельеф с гранитной надгробной плиты на Холме Славы.