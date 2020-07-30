Через коронавірусну інфекцію помер боснійський міністр

"Міністр у справах ветеранів…Салко Букваревич помер 29 липня, в ізоляторі…куди був госпіталізований через коронавірусну інфекцію, підтвердили з Клінічного центру університету Сараєво", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Букваревич був госпіталізований через погіршення стану здоров’я після тестування на позитивний COVID-19.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,55 млн, збільшившись за добу більш ніж на 215 тис.