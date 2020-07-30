Из-за коронавирусной инфекции умер боснийский министр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Боснии и Герцеговине министр по делам ветеранов Салко Букваревич умер из-за коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свободная Европа".
"Министр по делам ветеранов... Салко Букваревич умер 29 июля, в изоляторе... куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, подтвердили с Клинического центра университета Сараево", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Букваревич был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья после тестирования на положительный COVID-19.
Напомним, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,55 млн, увеличившись за сутки более чем на 215 тыс.