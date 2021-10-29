Через коронавірус в Одесі продовжили шкільні канікули

“Продовження канікул рекомендовано з огляду на вимоги пункту 1 протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, яка відбулася 25.10.2021 р., та листа Міністерства освіти і науки України від 25.10.2021 р. № 1/9-569”, - йдеться у повідомленні.

За останню добу в Одесі виявили 1085 нових випадків COVID-19, зокрема 40 нових випадків COVID-19 у дітей.