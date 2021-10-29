Из-за коронавируса в Одессе продлили школьные каникулы

“Продление каникул рекомендовано, учитывая требования пункта 1 протокольного решения по результатам селекторного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, которое состоялось 25.10.2021 р., и письма Министерства образования и науки Украины от 25.10.2021 р. № 1/9-569”, — говорится в сообщении.

За последние сутки в Одессе выявили 1085 новых случаев COVID-19, в том числе 40 новых случаев COVID-19 у детей.