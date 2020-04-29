Через карантин запуск системи автоматичної фіксації руху на дорогах перенесено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України на тлі карантинних обмежень в країні переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Відповідне повідомлення оприлюднене у середу на сайті МВС, передає УНН.
“12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Тоді ми повідомили, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року”, — зазначили у МВС.
У відомстві нагадали, що 11 березня Уряд ввів суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України.
“Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксаціі. Тому в МВС прийнято рішення по відтермінуванню роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину”, — повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 травня.
Раніше УНН повіомляв, де у Києві встановлено 20 камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху.