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Через карантин запуск системи автоматичної фіксації руху на дорогах перенесено

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України на тлі карантинних обмежень в країні переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Відповідне повідомлення оприлюднене у середу на сайті МВС, передає УНН.

“12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Тоді ми повідомили, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року”, — зазначили у МВС.

У відомстві нагадали, що 11 березня Уряд ввів суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України.

“Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксаціі. Тому в МВС прийнято рішення по відтермінуванню роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину”, — повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 травня.

Раніше УНН повіомляв, де у Києві встановлено 20 камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху.

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