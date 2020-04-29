Из-за карантина запуск системы автоматической фиксации движения на дорогах перенесено
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины на фоне карантина в стране переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте МВД, передает УНН.
"12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года", - отметили в МВД.
В ведомстве напомнили, что 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины.
"Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в министерстве.
Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.
Ранее УНН повиомляв, где в Киеве установлено 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения.