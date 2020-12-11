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За допомогою футболу проводитимуть фізичну та психологічну реабілітацію військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство у справах ветеранів підтримало ініціативу Української асоціації футболу щодо фізичної та психологічної реабілітації військових. Про це заявив заступник міністра Олександр Терещенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Вже сьомий рік триває війна за нашу незалежність. В Україні зараз більше як 400 тисяч ветеранів, які повернулися з війни, з яких понад 15 тисяч є особами з інвалідністю. Ми маємо величезну відповідальність перед ними. Державі, громадськості та бізнесу потрібно об’єднати зусилля для допомоги ветеранам в соціалізації, реабілітації та адаптації у мирне життя. Саме тому, Мінветеранів підтримало ініціативу ветеранського футболу, як одного з видів спортивної реабілітації", - прокоментував Терещенко.

Він додав, що тристоронній договір про співпрацю між міністерством, УАФ та Федерацією футболу учасників АТО було підписано днями.

Мета співпраці - підтримати ветеранів, залучити їх до фізичної та психологічної реабілітації, популяризувати спорт та здоровий спосіб життя у ветеранській спільноті.

Як писав УНН, раніше УАФ підписала меморандум з Мінцифри, таким чином долучившись до проекту "Дія".

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