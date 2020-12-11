За допомогою футболу проводитимуть фізичну та психологічну реабілітацію військових

"Вже сьомий рік триває війна за нашу незалежність. В Україні зараз більше як 400 тисяч ветеранів, які повернулися з війни, з яких понад 15 тисяч є особами з інвалідністю. Ми маємо величезну відповідальність перед ними. Державі, громадськості та бізнесу потрібно об’єднати зусилля для допомоги ветеранам в соціалізації, реабілітації та адаптації у мирне життя. Саме тому, Мінветеранів підтримало ініціативу ветеранського футболу, як одного з видів спортивної реабілітації", - прокоментував Терещенко.

Він додав, що тристоронній договір про співпрацю між міністерством, УАФ та Федерацією футболу учасників АТО було підписано днями.

Мета співпраці - підтримати ветеранів, залучити їх до фізичної та психологічної реабілітації, популяризувати спорт та здоровий спосіб життя у ветеранській спільноті.

Як писав УНН, раніше УАФ підписала меморандум з Мінцифри, таким чином долучившись до проекту "Дія".