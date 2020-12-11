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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64760 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 86326 просмотра

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3 марта, 15:41 • 113124 просмотра

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3 марта, 11:09 • 148403 просмотра

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С помощью футбола будут проводить физическую и психологическую реабилитацию военных

С помощью футбола будут проводить физическую и психологическую реабилитацию военных

Киев  •  УНН

 • 10763 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство по делам ветеранов поддержало инициативу Украинской ассоциации футбола по физической и психологической реабилитации военных. Об этом заявил заместитель министра Александр Терещенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Уже седьмой год идет война за нашу независимость. В Украине сейчас более 400 тысяч ветеранов, вернувшихся с войны, из которых более 15 тысяч являются лицами с инвалидностью. Мы имеем огромную ответственность перед ними. Государству, общественности и бизнесу нужно объединить усилия для помощи ветеранам в социализации, реабилитации и адаптации в мирную жизнь. Именно поэтому, Минветеранов поддержало инициативу ветеранского футбола, как одного из видов спортивной реабилитации", - прокомментировал Терещенко.

Он добавил, что трехсторонний договор о сотрудничестве между министерством, УАФ и Федерацией футбола участников АТО было подписано на днях.

Цель сотрудничества - поддержать ветеранов, привлечь их к физической и психологической реабилитации, популяризировать спорт и здоровый образ жизни в ветеранской общественности.

Как писал УНН, ранее УАФ подписала меморандум с Минцифры, таким образом приобщившись к проекту "Дия".

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