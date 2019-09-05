Через ДТП за участю автобуса з дітьми на Львівщині відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За фактом потрійної ДТП на Львівщині за участю автобуса, у якій постраждали 12 дітей, слідчі відкрили кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили у пресслужбі.
Відповідно до ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) винним у ДТП загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса, легковика та автобуса, що перевозив дітей, на Львівщині постраждали 12 неповнолітніх та двоє дорослих.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Vito, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Neoplan та з автомобілем Volkswagen Jetta. Від отриманих травм водій Mercedes загинув на місці події.