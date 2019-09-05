Поліція уточнила кількість постраждалих дітей у ДТП на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса, легковика та автобуса, що перевозив дітей, на Львівщині постраждали 12 неповнолітніх та двоє дорослих. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Аварія сталася 4 вересня о 20:50 на автодорозі "Київ – Чоп" між селами Дідилів та Банюнин Кам’янка-Бузького району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Vito, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Neoplan та з автомобілем Volkswagen Jetta. Від отриманих травм водій Mercedes загинув на місці події.
"На момент автозіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі міста Чернігів. Внаслідок ДТП із тілесними ушкодженнями госпіталізовано 12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса. Водій Volkswagen, 22-річний житель міста Буськ, не постраждав", - додали у поліції.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 11 постраждалих дітей у цій ДТП на Львівщині.