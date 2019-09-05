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The Washington Post

На Львівщині у ДТП потрапив автобус з дітьми, постраждали 13 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У середу о 20:59 на автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Дідилів Кам’янко-Бузького району сталося зіткнення мікроавтобуса, легкового автомобіля та пасажирського автобусу (перевозив 49 осіб з них 45 дітей). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

На Львівщині у ДТП потрапив автобус з дітьми, постраждали 13 осіб

Внаслідок ДТП загинула 1 особа (водій мікроавтобуса, громадянин Німеччини) та постраждало 13 осіб (з них 11 дітей 2005 - 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні.

Від ДСНС залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись маршрутка та мікроавтобус, постраждав водій.

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