На Львівщині у ДТП потрапив автобус з дітьми, постраждали 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У середу о 20:59 на автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Дідилів Кам’янко-Бузького району сталося зіткнення мікроавтобуса, легкового автомобіля та пасажирського автобусу (перевозив 49 осіб з них 45 дітей). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Внаслідок ДТП загинула 1 особа (водій мікроавтобуса, громадянин Німеччини) та постраждало 13 осіб (з них 11 дітей 2005 - 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні.
Від ДСНС залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись маршрутка та мікроавтобус, постраждав водій.