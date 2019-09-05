Во Львовской области в ДТП попал автобус с детьми, пострадали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В среду в 20:59 на автодороге Киев-Чоп возле с. Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса (перевозил 49 человек из них 45 детей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате ДТП погиб 1 человек (водитель микроавтобуса, гражданин Германии) и пострадало 13 человек (из них 11 детей 2005 - 2009 г.р.), которые госпитализированы в больницу.
От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.
Напомним, во Львовской области столкнулись маршрутка и микроавтобус, пострадал водитель.