Полиция уточнила число пострадавших детей в ДТП во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В результате ДТП с участием микроавтобуса, легковушки и автобуса, перевозившего детей, во Львовской области пострадали 12 несовершеннолетних и двое взрослых. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Авария произошла 4 сентября в 20:50 на автодороге "Киев - Чоп" между селами Дидилов и Банюнин Каменка-Бугского района.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Neoplan и с автомобилем Volkswagen Jetta. От полученных травм водитель Mercedes погиб на месте происшествия.
"На момент автостолкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов. В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет и оба водителя автобуса. Водитель Volkswagen, 22-летний житель города Буск, не пострадал", - добавили в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось об 11 пострадавших детях в этом ДТП во Львовской области.