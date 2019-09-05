Из-за ДТП с участием автобуса с детьми во Львовской области открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По факту тройного ДТП во Львовской области с участием автобуса, в котором пострадали 12 детей, следователи открыли уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.
Согласно ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) виновным в ДТП грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в результате ДТП с участием микроавтобуса, легковушки и автобуса, перевозившего детей, во Львовской области пострадали 12 несовершеннолетних и двое взрослых.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Neoplan и с автомобилем Volkswagen Jetta. От полученных травм водитель Mercedes погиб на месте происшествия.