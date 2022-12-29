Через бойові дії зазнали руйнувань і пошкоджень понад 25 тис. км доріг - Укравтодор

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«Більше за все постраждали дороги 15 областей, які знаходяться біля лінії бойових дій. Можемо констатувати, що пошкоджено або зруйновано більше ніж 25 тис. км дорів, з них 9 тис. км – це дороги державного значення. Також зруйновано 340 штучних споруд, з них державного значення знаходяться – 150», – повідомив Івко.

Деталі

Загалом Укравтодор розчистив більше ніж 2155 км доріг державного значення, встановив 78 тимчасових переправ і розпочав капітальний ремонт 40 штучних споруд.

Зокрема, у Харківській області розчищено 612 км доріг, встановлено 17 тимчасових переправ та на 4 мостах тривають роботи. В Херсонській області – 255 км розчищено і змонтовано 4 тимчасових мости. У Миколаївській області 600 км доріг розчищено і 4 тимчасові мости встановлено. У Донецькій області ці цифри становлять 50 км та 2 тимчасові переправи. Пріоритетом є відновлення дороги до Бахмута.

Нагадаємо

Міст на Печенізькому водосховищі, у селі Мартове, Чугуївського району, окупанти знищили в вересні, коли відступали, відновили та 25 грудня відкрили для транспорту.