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Через бойові дії зазнали руйнувань і пошкоджень понад 25 тис. км доріг - Укравтодор

Через бойові дії зазнали руйнувань і пошкоджень понад 25 тис. км доріг - Укравтодор

Київ • УНН

 • 197809 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У результаті бойових дій пошкоджено або зруйновано 25 тис. км доріг та 340 штучних споруд. 2155 км вдалося відновити. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Більше за все постраждали дороги 15 областей, які знаходяться біля лінії бойових дій. Можемо констатувати, що пошкоджено або зруйновано більше ніж 25 тис. км дорів, з них 9 тис. км – це дороги державного значення. Також зруйновано 340 штучних споруд, з них державного значення знаходяться – 150», – повідомив Івко.

Деталі

Загалом Укравтодор розчистив більше ніж 2155 км доріг державного значення, встановив 78 тимчасових переправ і розпочав капітальний ремонт 40 штучних споруд.

Зокрема, у Харківській області розчищено 612 км доріг, встановлено 17 тимчасових переправ та на 4 мостах тривають роботи. В Херсонській області – 255 км розчищено і змонтовано 4 тимчасових мости. У Миколаївській області 600 км доріг розчищено і 4 тимчасові мости встановлено. У Донецькій області ці цифри становлять 50 км та 2 тимчасові переправи. Пріоритетом є відновлення дороги до Бахмута.

Нагадаємо

Міст на Печенізькому водосховищі, у селі Мартове, Чугуївського району, окупанти знищили в вересні, коли відступали, відновили та 25 грудня відкрили для транспорту.

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