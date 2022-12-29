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Из-за боевых действий подверглись разрушениям и повреждениям более 25 тыс. км дорог - Укравтодор

Из-за боевых действий подверглись разрушениям и повреждениям более 25 тыс. км дорог - Укравтодор

Киев • УНН

 • 197809 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате боевых действий повреждено или разрушено 25 тыс. км дорог и 340 искусственных сооружений. 2155 км удалось восстановить. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Больше всего пострадали дороги 15 областей, находящихся у линии боевых действий. Можем констатировать, что повреждено или разрушено более 25 тыс. км даров, из них 9 тыс. км – это дороги государственного значения. Также разрушены 340 искусственных сооружений, из них государственного значения находятся –150», – сообщил Ивко.

Детали

Всего Укравтодор расчистил более 2155 км дорог государственного значения, установил 78 временных переправ и начал капитальный ремонт 40 искусственных сооружений.

В частности, в Харьковской области расчищено 612 км дорог, установлено 17 временных переправ и на 4 мостах продолжаются работы. В Херсонской области – 255 км расчищены и смонтированы 4 временных моста. В Николаевской области 600 км дорог расчищены и 4 временных моста установлены. В Донецкой области эти цифры составляют 50 км и 2 временные переправы. Приоритетом является восстановление дороги в Бахмут.

Напомним

Мост на Печенежском водохранилище, что оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали, восстановили и 25 декабря открыли для транспорта.

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