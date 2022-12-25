На Харківщині відновили черговий міст після окупації

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"Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону" — йдеться у повідомленні.

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Ремонт виконували фахівці ДП «Дороги Харківщини». Вони демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.

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