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На Харківщині відновили черговий міст після окупації

На Харківщині відновили черговий міст після окупації

Київ • УНН

 • 336196 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міст на Печенізькому водосховищі, у селі Мартове, Чугуївського району, окупанти знищили в вересні, коли відступали. Наразі українська влада його відновила та відкрила для транспорту.

Про це повідомивляє Харківська ОВА, передає УНН.

Цитата

"Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону" — йдеться у повідомленні.

Деталі

Ремонт виконували фахівці ДП «Дороги Харківщини». Вони демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.

Нагадаємо

У селі Заградівка на Херсонщині відновили міст через річку Інгулець.

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