На Харківщині відновили черговий міст після окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міст на Печенізькому водосховищі, у селі Мартове, Чугуївського району, окупанти знищили в вересні, коли відступали. Наразі українська влада його відновила та відкрила для транспорту.
Про це повідомивляє Харківська ОВА, передає УНН.
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"Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону" — йдеться у повідомленні.
Деталі
Ремонт виконували фахівці ДП «Дороги Харківщини». Вони демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.
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