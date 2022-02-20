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Через "біженців з Донбасу": режим НС запровадили у Воронезькій області

Через "біженців з Донбасу": режим НС запровадили у Воронезькій області

Київ • УНН

 • 187884 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Влада Воронезької області в неділю ввела в регіоні режим НС - нібито через потік жителів тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей України, які прибувають в регіон. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу уряду області, пише УНН.

Цитата

"Губернатор ввів на території регіону режим НС. Режим вводиться виключно через зростаючий потік людей, що прибувають до нас з ЛНР і ДНР. Потрібно задіяти всі ресурси, щоб їх максимально оперативно і комфортно розміщували в пунктах тимчасового розміщення", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Уточнюється, що режим НС вводиться для "оперативного залучення коштів" нібито для закупівлі біженцям предметів першої необхідності, засобів гігієни, тестів на ковід і т.д.

"Інших причин введення такого режиму немає. Таким чином, НС - це, фактично, формат роботи для тих, хто задіяний у допомозі громадянам ДНР і ЛНР", - заявили в уряді.

Повідомляється, що вранці в неділю в Воронезьку область з Ростовської області нібито прибув перший поїзд з 910 жителями окупованих областей України.

Як писав УНН, напередодні режим надзвичайної ситуації ввели у Ростовській області через зростання "біженців" з окупованого Донбасу.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що представники Російської Федерації, які перебувають на Донбасі планують провокації.

В окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, знімають готівку.

Глави бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.

Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

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