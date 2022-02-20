Через "біженців з Донбасу": режим НС запровадили у Воронезькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Влада Воронезької області в неділю ввела в регіоні режим НС - нібито через потік жителів тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей України, які прибувають в регіон. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу уряду області, пише УНН.
Цитата
"Губернатор ввів на території регіону режим НС. Режим вводиться виключно через зростаючий потік людей, що прибувають до нас з ЛНР і ДНР. Потрібно задіяти всі ресурси, щоб їх максимально оперативно і комфортно розміщували в пунктах тимчасового розміщення", - повідомили в пресслужбі.
Деталі
Уточнюється, що режим НС вводиться для "оперативного залучення коштів" нібито для закупівлі біженцям предметів першої необхідності, засобів гігієни, тестів на ковід і т.д.
"Інших причин введення такого режиму немає. Таким чином, НС - це, фактично, формат роботи для тих, хто задіяний у допомозі громадянам ДНР і ЛНР", - заявили в уряді.
Повідомляється, що вранці в неділю в Воронезьку область з Ростовської області нібито прибув перший поїзд з 910 жителями окупованих областей України.
Як писав УНН, напередодні режим надзвичайної ситуації ввели у Ростовській області через зростання "біженців" з окупованого Донбасу.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що представники Російської Федерації, які перебувають на Донбасі планують провокації.
В окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, знімають готівку.
Глави бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.