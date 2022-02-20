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Из-за "беженцев с Донбасса": режим ЧС ввели в Воронежской области

Из-за "беженцев с Донбасса": режим ЧС ввели в Воронежской области

Киев • УНН

 • 187884 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Власти Воронежской области в воскресенье ввели в регионе режим ЧС – якобы из-за потока прибывающих в регион жителей временно окупированных Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области, пишет УНН.

Цитата

"Губернатор ввел на территории региона режим ЧС... Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Уточняется, что режим ЧС вводится для "оперативного привлечения средств" якобы для закупки беженцам предметов первой необходимости, средств гигиены, тестов на ковид и т.д.

"Других причин введения такого режима нет. Таким образом, ЧС - это, фактически, формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР", - заявили в правительстве.

Сообщается, что утром в воскресенье в Воронежскую область из Ростовской области якобы прибыл первый поезд с 910 жителями окупированных областей Украины.

Как писал УНН, накануне режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за роста "беженцев" из оккупированного Донбасса.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, снимают наличные.

Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

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